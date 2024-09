Diretta alluvione Romagna oggi sabato 21 settembre | fiumi ancora sotto osservazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Bologna, 212024 – Dopo il disastro degli ultimi giorni a causa del ciclone Boris che ha provocato l’esondazione deiIdice, Senio, Lamone, Bologna e soprattutto lainiziano a fare i conti con la stima dei danni, preparandosi all’ennesima ricostruzione. PerArpae ha diramato un’allerta arancione (in calo da quella rossa) per le piene che dovrebbero essere in “lento esaurimento”, anche perché le piogge si sono fermate. Una delle immagini più significative di questasono i tanti tronchi d’albero che hanno ostruito il ponte ferroviario a Boncellino, a Bagnacavallo sul fiume Lamone. Foto e video hanno fatto il giro del web, creando allarme e preoccupazione. Una situazione che però sembra essere rientrata grazie alla rimozione del legname da parte dei tecnici della Protezione civile.