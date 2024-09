Dead Rising Deluxe Remaster | Guida Completa per Sopravvivere

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 21 settembre 2024)offre un’esperienza migliorata rispetto all’originale, con nuove funzionalità e un cast di doppiatori rinnovato. In questa, esploreremo trucchi essenziali e strategie avanzate per sfruttare al meglio le risorse, gestire sopravvissuti e affrontare psicopatici. La Durabilità delle Armi e i Libri Le armi sono il tuo strumento principale per abbattere orde di zombie, ma ogni arma ha una durata limitata. La durabilità può essere aumentata tramite i libri, oggetti chiave che puoi raccogliere nel centro commerciale per potenziare specifici tipi di armi.