Come preparare l’ortensia per l’inverno per una fioritura spettacolare!

(Di sabato 21 settembre 2024)perper unale ortensie perè un’operazione fondamentale per garantire che queste piante fioriscano nuovamente la stagione successiva. Questi fiori spettacolari, con le loro grandi infiorescenze e i colori vivaci, necessitano di alcune attenzioni specifiche prima dell’arrivo del freddo, soprattutto nelle zone con inverni rigidi. Seguire i giusti accorgimenti aiuterà le ortensie a sopravvivere alle temperature basse e alle intemperie, proteggendo le radici e stimolando una crescita rigogliosa per la primavera.perper una! Tipologie di ortensie e resistenza al freddo Prima di iniziare, è importante sapere che non tutte le ortensie hanno la stessa resistenza al freddo.