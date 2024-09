C’è paura ogni volta che piove Proteste a Brecciarolo | lasciati soli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) "I forti temporali qui sono la nostra grande". Inizia così il racconto di Mario Ameli, cittadino che risiede a. "Se le previsioni danno pioggia, e parlano di forti piogge, sappiamo già che si allagherà tutto, che entrerà l’acqua nei garage, che dovremo pulire tutto con l’acqua fino alle ginocchia" dice. Il problema? A quanto pare, lo scarico dell’acqua piovana. "La nostra situazione è anomala ma va avanti oramai dal 2010, e a nessuno sembra importare, visto che le responsabilità vengono scaricate da un ente ad un altro e la soluzione sembra non esistere. In 14 anni non è cambiato nulla, ci sono stati sopralluoghi, lettere, richieste da parte nostra. Eppure, tutto tace".