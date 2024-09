Bengasi veste la nuova Miss

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024)Universo italiana è stata eletta, e a vestirla c’ha pensato lo stilista fermano Emiliano. Lo scorso 18 settembre infatti è stata eletta la rappresentante per l’Italia diUniverso. Si tratta della bellissima modella Glelany Cavalcante che lo scorso anno ha rappresentato le Marche aItalia. Quest’anno la modella italo – brasiliana ha partecipato a ’Universe’ ed ha conquistato il titolo più ambito di reginetta d’Italia. Durante la finale che si è svolta in Puglia, a Villa Cafiero, Glelany ha indossato un abito da sposa realizzato dallo stilista fermano Emiliano: una sirena completamente ricamata a mano, che richiama l’universo con pianeti e satelliti. "E’ stato per me un onore – ha dichiarato il designer – portare l’alta sartoria del Made in Italy in un concorso internazionale comeUniverso e poter vestire proprio la vincitrice".