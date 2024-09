Bagnaia | Io e Sinner sappiamo che lavorare in silenzio porta a grandi risultati

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 settembre 2024) Peccoè a sette punti di distanza da Jorge Martin, leader del mondiale in MotoGp. A SportWeek il campione del mondo in carica parla della seconda gara a Misano e della scelta di non attaccare Marquez due settimane fa. Pecco, il Gp dell’Emilia-Romagna non è solo Misano 2, ma è tre volte imnte: in tanto perché c’è da vendicare, o riscattare, la sconfitta di due settimane fa. «C’è sicuramente la voglia di vincerla. La gara scorsa il potenziale c’era, purtroppo mi sono dovuto arrendere entrambe le gare,quindi c’è tanta voglia di far bene». Poi, perché potrebbe essere la vittoria numero 100 della Ducati. «La centesima? Non lo sapevo. Però mi ricordo di aver vinto al Mugello la numero 93, quindi sapevo che eravamo lì vicini». Li guarda i numeri? «Dipende. Non è un’ossessione. So che cambieranno ancora tanto, vedremo quando avrò finito di correre».