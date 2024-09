Alluvione il Cdm stanzia 24 milioni per l’emergenza De Pascale candidato Pd in Emilia Romagna attacca Musumeci e sospende la campagna

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 21 settembre 2024) Il Consiglio dei ministri oggi, 21 settembre, hato 24di euro e dichiarato lo stato di emergenza per sette province su 9 dell’e per la fascia costiera della regione Marche. Il governo ha stabilito che 20finanzieranno gli interventi «più urgenti e prioritari di soccorso e assistenza alla popolazione interessata» dalle tempeste e alluvioni che hanno colpito lanegli scorsi giorni. Altri 4sono statiti per la regione Marche. IlPd alle elezioni regionali e sindaco di Ravenna, Michele De, in un’intervista a Repubblica ha criticato la scelta dell’esecutivo Meloni di nominare il generale Figliuolo il responsabile delle ricostruzioni post emergenza alluvioni scoppiata l’anno scorso: «Per fortuna il 17-18 novembre si vota, e io chiedo che il prossimo commissario sia il presidente della Regione».