VARIAZIONI MEDIASET | LA PROMESSA DECLASSATA SU RETE 4 POMERIGGIO 5 TRAINATO DAL GF

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 20 settembre 2024) Piccola rivoluzione in quel di. La soap spagnola “La” passa daldi Canale 5 al preserale di4 per tentare di dare un traino migliore a “4 di Sera”. Il talk show di Paolo Del Debbio non ha cambiato gli equilibri di fascia e “Otto e Mezzo” di Lilli Gruber continua a dominare. In varie puntate La7 doppia4. Non ci siamo. Ed ecco l’idea di spostare “La” alle 19.30 su4 mentre le repliche di “Terra Amara” passano al mattino di4, subito prima degli episodi inediti di “Tempesta d’Amore”. E Canale 5? Con il ritorno in onda di “Uomini e Donne”, a seguire le consuete strisce di “Amici” e “GF”. Alle 17 Myrta Merlino con il suo “5”. Per ora è tutto dai palinsesti. L'articolo: LASU4,DAL GF proviene da BUBINO.