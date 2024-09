Trump alla comunità ebraica | Ripristinerò il travel ban e vieterò l’ingresso dei rifugiati di Gaza Se perdo Israele sparirà entro 2 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Pochi messaggi, chiari, scelti per catturare la benevolenza dell’uditorio. Intervenendo all’Israel American Council, Donaldha assicurato che se sarà eletto alle presidenziali del 5 novembre ripristinerà il suo “ban“, i due ordini esecutivi (il 13769 e il 13780) firmati nel 2017 per impedirenegli Stati Uniti ai cittadini di vari paesi a maggioranza musulmana. Non solo: lo amplierà includendo anche idi, che non potranno così mettere piede sul suolo americano. Nonostante gli oltre 41mila palestinesi morti nell’operazione militare israeliana contro Hamas nella Striscia di, il candidato repubblicanoCasa Bianca usa l’argomento per conquistare voti “il reinsediamento deidalle zone infestate dal terrorismo come, sigillerò il confine eilban”, ha specificato il tycoon.