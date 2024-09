Traffico Roma del 20-09-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione in studio Maria Barbara Taormina code a tratti perintenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Cassia bis e la Salaria era code anche in carreggiata esterna tratti tra la via del Mare l’abbia intenso ilsulla Tangenziale Est e con la file tra Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni nella stessa direzione code tra San Lorenzo e Castel se è un incidente provoca fila in via dei Campi Sportivi coda per un incidente sulla via del mare all’altezza di via dell’ippica attuato un senso unico alternato e rallentamenti per un incidente in via Laurentina fino via dell’Umanesimo altro incidente ancora con rallentamenti su via Collatina nei pressi di via Longoni Si segnala un ultimo incidente in via di Bravetta all’altezza di via Camillo Serafini raccomandiamo massima prudenza nella guida ...