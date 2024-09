Traffico Roma del 20-09-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazionein coda per un incidente sulla diramazioneNord con code tra Settebagni e l’uscita per il raccordo in direzioneun incidente anche sulla diramazioneSud in colonna iltra San Cesareo e Monte Porzio Verso il raccordo trafficata la carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina ed Ardeatina intenso ilsul tratto Urbano della A24 concludi tra il raccordo e la tangenziale est In quest’ultima direzione sulla stessa tangenziale code tra via Nomentana e Corso di Francia verso lo stadio Olimpico trafficata la via Flaminia con code tra Malborghetto il cimitero Flaminio è ancora tra Labaro e via di Grottarossa verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra Fidene l’aeroporto del Beh ancora code sullaFiumicino tra via del Cappellaccio e via Idrovore della Magliana in uscita da ...