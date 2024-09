Terrore a Rotterdam | un morto e 2 feriti al grido di Allah Akbar E l’Olanda chiede alla Ue lo stop ai migranti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Continuano le indagini sull’attentato a colpi di coltello avvenuto giovedì 19 settembre a, in Olanda, che ha provocato une due, tra i quali l’aggressore, un 22enne già conosciuto dpolizia, che è stato arrestato. Un 32enne olandese è stata ucciso a coltellate mentre un’altra persona, un 33enne svizzero, è rimasto gravemente ferito nell’attacco all’arma bianca. La polizia olandese ha non ha fornito dettagli sukl’identità del sospetto, anche lui rimasto ferito. Il portavoce della polizia Wessel Stolle ha detto che gli agenti stanno indagando sull’accoltellamento vicino allo storico ponte Erasmus. Un istruttore di kickboxing ha neutralizzato l’aggressore diStolle, come riporta Ap, ha detto che non c’è al momento certezza sul movente, ma “si esaminano tutti gli scenari possibili”.