Speak No Evil | il regista dell’originale critica il finale del remake americano

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 20 settembre 2024)No: ilildelDiretto da James Watkins e ora nelle sale,No– Non parlare con gli sconosciuti è ildell’omonimo film danese del 2022 delChristian Tafdrup e, sebbene la risposta del pubblico e dellaal film di Watkins sia stata ampiamente positiva, Tafdrup non è tra coloro che ne tessono le lodi. Parlando con il programma radiofonico danese Kulturen (via World of Reel), ildanese hato il modo in cui la versione americana della storia ha dato aNoun “lieto fine” e ha affermato che la necessità che i buoni vincano è profondamente radicata nella cultura americana. “Quando ho visto il film ieri, ho capito che non avrebbero mai avuto successo con un film in cui i personaggi vengono lapidati a morte, come accade nel nostro film”, ha detto Tafdrup.