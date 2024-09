Pallamano A Gold Macagi Cingoli che colpo! Arriva Juan Francisco Ceccardi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il centrale-terzino classe 1998, italo-argentino,in prestito dalla Junior Fasano. In Italia ha giocato con Pressano e Trieste. Lascia GhiottoÂ, 20 settembre 2024 –è un nuovo giocatore della. Il centrale italo-argentino, classe 1998 ex Pressano e Trieste,Âin prestito dalla Junior Fasano. Soprannominato “Pancho”, ha radici italiane, pur essendo nato in Argentina: è legato da stretta parentela con le famiglie Garcia e Carrara, storici giocatori del panorama italiano fino a qualche stagione fa.può ricoprire in campo sia il ruolo di centrale che quello di terzino. Cresciuto a Buenos Aires, nel blasonato club Ferro Carril Oeste, nel nostro paese ha giocato con Pressano e Trieste.