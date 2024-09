Olio italiano le stime sulla prossima campagna e come difendersi dalle truffe

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 settembre 2024 – Un quadro confortante nei Paesi dell’area mediterranea, in chiaroscuro per il nostro Paese. Si possono riassumere così le primedi Assitol (Associazione Italiana dell’industria olearia, aderente a Confindustria e Federalimentare)olearia 2024-2025, ormaiall’avvio. Sul territorio nazionale, infatti, il raccolto raggiungerà quantitativi minori rispetto alla media, con sostanziali differenze fra Nord e Sud del Paese. Il quadro generale, tuttavia, migliora grazie alla ripresa della Spagna e dei Paesi dell’area mediterranea. Ciò dovrebbe contribuire a far calare i prezzi al consumo, cresciuti considerevolmente, specie negli ultimi due anni, a seguito dell'andamento negativo delle campagne di raccolta.