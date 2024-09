Mobilità a caro prezzo | le città proibite

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il rientro dalle vacanze è coinciso con l’annuncio di nuove limitazioni per l’accesso ai centri urbani. Un incubo che accomuna gli abitanti di Milano e Roma. Ma non solo. Bentornati! Con la ripresa completa dell’attività autunnale, torna lo stress delle zone a traffico limitato. Caduti, con la fine dell’estate, i divieti talvolta fantasiosi per arginare l’«overtourism», ecco che si accendono le telecamere delle Ztl per sbarrare le strade alle auto. La strategia delle amministrazioni comunali di ostacolare in ogni modo gli automobilisti prosegue imperterrita. In palio c’è il sogno di metropoli che si svegliano al canto degli uccellini, in cui le persone si muovono a piedi o su silenziosi bus elettrici e l’aria è salubre quanto quella tra i campi incolti. Prendiamo Milano.