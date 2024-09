L’ira degli agricoltori | Raccolti e magazzini di nuovo sott’acqua Così chiudiamo tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) "È la seconda volta nel giro di un anno e mezzo". Basterebbe questo a spiegare la situazione in cui si trova Marco Gardini, cinquantasettenne agricoltore che da venticinque anni insieme alla moglie, che ne è la proprietaria, gestisce l’azienda agricola Franzoni Alessandra a Vedrana di Budrio, nel Bolognese. "Abbiamo chiuso tutto – spiega – e arginato quello che potevamo, noi lavoriamo con i foraggi e quando arriva l’acqua è tutto da buttare. In questo anno e mezzo abbiamo speso più di 100mila euro per cercare di ripartire, anche se una terra alluvionata ci mette dai cinque ai dieci anni prima di tornare come prima. Se ora l’acqua continua a salire e arriva ancora una volta, come nel 2023, nel centro aziendale, devo chiudere. Ci stavamo un po’ raddrizzando, piano e con tanta fatica, maè dura".