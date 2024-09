L’avversario Una corazzata più forte delle tensioni societarie Ecco l’11 di Ignazio Abate

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Per non svegliarsi da questo sogno la Vis dovrà continuare a superare i propri limiti. La Ternana disarà un avversario di gran livello, un gruppo attrezzato, dopo un mercato faraonico, a competere per i vertici del girone. Gli umbri, attualmente a sette punti in classifica, sono intenzionati fin da subito a riconquistarsi un posto in Serie B dopo che la cocente sconfitta casalinga dei playout contro il Bari ne ha determinato la retrocessione in C. L’ex allenatore della primavera del Milan, nel suo 4-2-3-1, dispone di giocatori del calibro di Antonio Donnarumma e Pietro Cianci. Se il primo vanta una stagione in serie A col Brescia e diverse esperienze in B, il secondo non è da meno. L’ex Catania, giunto a Terni in estate, ha siglato una doppietta nella vittoria casalinga della scorsa giornata per 3-0 contro il Pineto.