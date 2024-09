La Promessa chiude su Canale 5 e sbarca su Rete 4 | cambia il palinsesto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 20 settembre 2024) A partire da lunedì 30 settembre 2024,4 si prepara a fare un'importante mossa strategica nella sua programmazione, con l'arrivo de La. Dopo mesi di successo su5, la popolare telenovela lascerà laammiraglia di Mediaset per approdare stabilmente nella fascia pre-serale di4, subito prima del programma 4 di Sera condotto da Paolo Del Debbio. Questo cambio di rotta, che vede Laprendere il posto delle repliche di Terra Amara, potrebbe rappresentare una scommessa audace per la, il cuiserale ha spesso faticato a conquistare una fetta significativa di spettatori. Terra Amara in replica, infatti, hanno mostrato segni di cedimento, scendendo fino al 2,9% di share, un calo che ha imposto a Mediaset una revisione delle sue strategie di programmazione.