Ken Shamrock | Ho un contratto da leggenda con la WWE La HoF sarebbe la ciliegina sulla torta

(Di venerdì 20 settembre 2024) In queste ultime settimane stiamo apprendendo che diverse Superstar del passato hanno firmato dei contratti da “” con la WWE. Si tratta di accordi che prevedono l’utilizzo dell’immagine per la produzione di materiale video, merchandise e anche l’inserimento nei videogiochi targati WWE. In una recente news abbiamo visto l’emozione di Victoria nell’annunciare la notizia e sono emerse recentemente anche le notizie sullo status dadi Armando Alejandro Estrada, Jesse Ventura e Jacqueline Moore. A questa lista si aggiunge anche Ken, confermando il suo status di cui già si era parlato sul finire dello scorso anno, visto anche l’inserimento in WWE2K24.