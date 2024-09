Juventus Napoli Motta annuncia la doppia assenza | la notizia dell’ultim’ora

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 20 Settembre 2024 14:08 di redazione Thiagoha parlato alla vigilia del big match contro ilndo l’per infortunio di due calciatori bianconeri. Dopo aver iniziato con il piede giusto al ritorno in Champions League, lasi prepara ad un’altra prova di grande livello. Dopo i due pareggi maturati nelle ultime due gare di campionato contro Roma ed Empoli e dopo la netta vittoria contro il PSV Eindhoven all’esordio in Europa, la squadra di Thiagoè pronta ad ospitare all’Allianz Stadium ildi Antonio Conte. L’ex tecnico bianconero ritroverà per la prima volta da avversario i tifosi della Vecchia Signora, con l’obiettivo di continuare a vincere come fatto nelle ultime tre gare di campionato.