Incidente Lido di Camaiore la donna va ai domiciliari Non ricordo niente le parole all’interrogatorio

(Di venerdì 20 settembre 2024)di, 20 settembre 2024 – Arrestiper Katia Pereira Da Silva, 44 anni, ladi origini brasiliane ma da anni residente in Versilia che era alla guida del suv che ha investito sette persone uccidendone due adinel tardo pomeriggio di mercoledì 18 settembre. Si è svolto l’interrogatorio di garanzia per la. Il gip ha convalidato l’arresto ma ha appunto disposto iper la, che dunque andrà adesso nella sua abitazione. Nel rispondere alle domande del gip di Lucca, secondo quanto appreso, la 44enne avrebbe dichiarato di non ricordare nulla di quanto accaduto e di avere un vuoto di memoria.