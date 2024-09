Il Carpi verso il Mazza Uno stadio diventato tabù

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’incubo del "" di Ferrara torna 8 anni dopo per il. Era dalla Serie B del 2016-17 che i biancorossi non incrociavano la Spal e allora furono due cocenti sconfitte, 3-1 all’andata in casa biancazzurra e un pesante 1-4 casalingo al "Cabassi" quando oltre a Floccari (2) e Zigoni timbrò anche Mirko Antenucci, che a 40 anni ilsfiderà anche lunedì sera per l’ultima volta, visto che il bomber di Termoli ha annunciato il ritiro a fine stagione. Il, dopo il match di Chiavari contro l’Entella, proverà dunque a infrangere un altrovisto che nella sua storia non ha mai vinto a Ferrara.