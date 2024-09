Fondi Coesione 500mila euro per l’impianto sportivo di Vitulano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Una buona notizia per il Comune diche vede finanziato il progetto relativo ai lavori di rigenerazione, adeguamento, superamento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico del centrocomunale, presentato con il bando “Sport e Periferie 2023” per un importo complessivo di € 506.000,00 grazie all’accordo disottoscritto dal Governo con la Regione Campania”. Così in una nota Luigi Bucciano, Consigliere comunale delegato allo sport e Dirigente ASD Polisportiva. “L’intervento approvato con delibera di Giunta Comunale N. 49 DEL 05/10/2023 prevede – scrive – il rifacimento del manto in erba sintetica; la sistemazione della rete di drenaggio perimetrale; l’adeguamento funzionale degli spogliatoi esistenti e degli impianti esterni.