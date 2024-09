FC 25 il Trailer di lancio ufficiale con i fratelli Bellingham GUARDA

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di venerdì 20 settembre 2024) EA SPORTS FC 25 ha svelato ildicon Jude, protagonista della copertina di EA SPORTS FC 25 e di EA SPORTS FC Mobile, insieme alla vincitrice del Ballon d’Or Féminin Aitana Bonmatí e alle icone del calcio David Beckham, Zinedine Zidane e Gianluigi Buffon, ognuno dei quali dimostra una dedizione profonda “Per il Club”. Se non avete preso ancora il gioco perché volete provarlo, potete farlo per 10 ore a soli 0,99 centesimi con EA Play. Scopri qui come fare. Mostrando il gameplay della nuovissima esperienza Rush, la campagna coincide con l’accesso anticipato a FC 25, disponibile oggi tramite la Ultimate Edition, ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series XS, PC, PlayStation 4 e Xbox One, che garantisce una settimana di accesso anticipato e ulteriori vantaggi per i giocatori.