Fasce portabebè sulle statue | la protesta creativa dei papà che vogliono un congedo più lungo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) (Adnkronos) – L’ingegnere Isambard Kingdom Brunel, i celebri volti del teatro e del cinema, Laurence Olivier e Gene Kelly, i calciatori Thierry Henry e Tony Adams: tantissimi uomini importanti, di tutte le professioni, hannoto per chiedere che ilparentale britannico venga esteso. O per lo meno lo hanno fatto le loro. In questi giorni a Londra sui monumenti dedicati a questi personaggi sono state fissate dellecon dei bambolotti. Unache permette di guardare gli uomini, anche quelli più noti, sotto un differente punto di vista: quello della paternità: “Vogliamo porre l’attenzione sull’importanza che la paternità gioca nella vita di un uomo e perché il governo britannico ha bisogno di un migliorparentale”.