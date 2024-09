Esplosioni in Libano pianificate da 15 anni Pentagono teme attacco di terra di Israele

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) Le recenti rivelazioni sull’attività militare e informatica diin, confermate da diverse testate statunitensi come il New York Times e ABC News, hanno messo in allarme tra le agenzie di intelligence americane. Il focus principale delle preoccupazioni riguarda la possibilità di un’escalation militare, con il possibiledida parte dinel Sud del. Il piano informatico israeliano Secondo le fonti dell’intelligence americana,pianificava da almeno 15operazioni informatiche contro i suo avversari. Lo ha riferito un funzionario dei servizi Usa al canale Abc, spiegando che un’operazione come quella messa in atto da Tel Aviv richiede una lunga preparazione, con la creazione di società fittizie e molteplici livelli di spionaggio per permettere agli agenti di infiltrarsi nella catena di fornitura degli apparecchi elettronici.