Entusiasmo e passione | al via la scuola calcio femminile di ACF Arezzo

(Di venerdì 20 settembre 2024) È ufficialmente iniziata questa settimana la nuova avventura dellafirmata ACF. Un gruppo di bambine, emozionate e pronte a mettersi in gioco, si è ritrovato al Campo sportivo di Ceciliano per vivere il loro primo incontro con il mondo del. Dopo un caloroso saluto di benvenuto, le giovani calciatrici hanno cominciato a familiarizzare con il pallone. Passaggi, corsette leggere e semplici esercizi hanno caratterizzato i primi momenti, con alcune bambine che si avvicinavano per la prima volta a questo sport, ma tutte unite dalla stessa voglia di divertirsi e imparare. Ad accompagnarle in questa esperienza, oltre all’allenatore, sono state le calciatrici Maria Giulia Tuteri e Carlotta Nardi, che cone pazienza hanno affiancato le bambine, guidandole nei loro primi passi sul campo.