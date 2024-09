Consolato d’Italia a Detroit e RetImpresa opportunità per le startup

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 20 settembre 2024)(USA) (ITALPRESS) – Il, sotto la guida della Console Allegra Baistrocchi, prosegue il suo impegno nella promozione delle eccellenze italiane nel territorio statunitense, con un focus particolare sull’innovazione tecnologica e la sostenibilità. Grazie alla collaborazione con– Agenzia di Confindustria, Reputation Research e We The Italians, treitaliane operanti nel settore della mobilità sostenibile sono state selezionate per partecipare al concorso The Perfect Pitch, un’iniziativa che ha permesso loro di presentarsi ai principali stakeholder e venture capitalist del Michigan, grazie all’instancabile lavoro della struttura diplomatica. Quest’anno segna anche la terza edizione di LoveIT, un evento ormai riconosciuto come piattaforma di promozione dell’innovazione italiana, completamente dedicata alle tecnologie avanzate.