Cecconato Impianti entra nel mercato del rifornimento per l' aviazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) (Adnkronos) - La storica azienda di Arcade, in provincia di Treviso, ha realizzato un impianto dicarburante per elicotteri per un'azienda leader mondiale del settore Treviso, 20 settembre 2024. Si amplia, e si diversifica sempre di più, l'attività di Termoidraulica F.lli. La società , nata nel 1973 e specializzata nell'esecuzione e manutenzione soprattutto di granditermoidraulici industriali, oltre che di quelli civili,ora neldelper l'con la recente realizzazione di un impianto di carburante JET A-1 per ildi elicotteri per un'azienda leader del settore.