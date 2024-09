Bimbi sepolti le ricerche sul web di Chiara Petrolini sull’aborto e sulla decomposizione di un corpo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Parma, 20 settembre 2024 – C'è come un fremito di dolore, pietà, incredulo sgomento nelle parole del procuratore di Parma, Alfonso D'Avino. "Sembrava che il suo unico obiettivo fosse di arrivare alla fine della gravidanza e di uccidere il bambino". Mentre, all'insaputa di tutti e senza essere scoperta da nessuno, portava avanti la gestazione, ha fatto uso di marijuana, alcol, sigarette elettroniche, è rimasta inattiva quando le si sono rotte le acque. La scoperta delleeffettuate in internet ha svelato il mondo oscuro die insieme la sua determinazione: come fare sesso senza che il fidanzato si accorga della gravidanza, come indurre l'aborto con le erbe, variesull'aborto al sesto mese.