Avellino aderisce alla Settimana europea della Mobilità sostenibile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl Comune diha aderito. Si trattapiù importante campagna di sensibilizzazione sul tema, immaginata dCommissioneper promuovere un cambiamento comportamentale a favoreattiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni ecosostenibili. Il tema scelto quest’anno sarà la condivisione degli spazi pubblici e si articolerà lungo quattro principali direttrici: vivere lo spazio pubblico in modo diverso, riqualificare insieme lo spazio urbano, creare uno spazio sicuro per gli spostamenti attivi nel tragitto casa-scuola, pianificare e progettare di strade più sicure. Durante la, il Comune diha immaginato alcune azioni concrete per sostenere un cambio di paradigma sullain città.