Arrivano i Bittyverse l’evoluzione dei Bitty Pop! di Funko!

(Di venerdì 20 settembre 2024) A seguito del grandissimo successo deiPop!,annuncia l’arrivo dei, una nuova, emozionante e coinvolgente linea pensata per portare il collezionismo a un nuovo livello. La serie, infatti, si arricchisce con i nuovissimiPOP! Rides, Towns e Displays, che offrono infinite possibilità di combinazioni per dare libero sfogo all’immaginazione. ConPOP! Rides, i fan possono mettere i loroalla guida di veicoli unici, ispirati ai personaggi, alle saghe e alle serie tv più amate. E non finisce qui: grazie aiPOP! Towns, è possibile creare veri e propri mondi in miniatura, con edifici e ambientazioni che permettono a tutti gli appassionati di ricreare alcune tra scene cinematografiche più iconiche di sempre: da Harry Potter, passando per Star Wars fino a Batman.