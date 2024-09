Arezzo guarda al cinema | il Lucca Film Festival porta grandi ospiti internazionali

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dal 21 al 29 settembre 2024,sarà il centro del “internazionale” con il “” , una rassegna che celebra ild’autore condi fama mondiale e una serie di proiezioni in anteprima. Quest’anno ilvedrà la partecipazione di celebri nomi del, tra cui: •Paul Schrader, regista e sceneggiatore americano noto per capolavori come “Taxi Driver” e “American Gigolo’ “. Schrader terrà una masterclass il 26 settembre presso ilAstra, e il giorno seguente riceverà il Premio alla Carriera . •Ethan Hawke, attore e regista, presenterà il suo nuovoWildcat, in cui dirige sua figlia Maya. Hawke sarà ail 26 settembre per una masterclass e per consegnare il premio alla carriera a Schrader .