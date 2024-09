Alvino | Vietano la trasferta ma puniscono i tifosi sbagliati

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il giornalista critica la chiusura del settore ospiti in occasine di Juventus-Napoli. Carlo, noto giornalista napoletano, ha espresso il suo disappunto durante un intervento a Radio Kiss Kiss Napoli riguardo alla decisione di vietare laai residenti in Campania per la partita Juventus-Napoli. La scelta di chiudere il settore ospiti dell’Allianz Stadium ha sollevato polemiche tra ipartenopei, che si sentono penalizzati ingiustamente. “Non si può punire chi ha già pagato” Durante la sua trasmissione,ha detto chiaramente che non è giusto generalizzare e colpire tutti iper colpa di pochi: “Il delinquente è singolo, loro sanno chi era a Cagliari! Non si possono punire tutti i napoletani perbene che hanno già treni e alberghi pagati, a meno di 24 ore dall’inizio della partita.