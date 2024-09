Alex Del Piero bussa a casa Juventus | Il mio ritorno sarebbe meraviglioso Io ho fatto un’esperienza unica senza precedenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo ildi Giorgio Chiellini, perché non può sognare anche Alessandro Del? L’ex capitano dellanon ha mai nascosto il suo desiderio di tornare a lavorare per il club bianconero, ovviamente in veste di dirigente. Nell’ultima intervista alla Cbs, però, Delha ribadito questa volontà in modo ancora più netto.ndo – metaforicamente – alla porta diJuve, dove è cominciata ufficialmente una nuova era: Giuntoli direttore sportivo, Thiago Motta in panchina, Chiellini al fianco dell’amministratore delegato Scanavino. In questo contesto, Delpuò portare il suo Dna bianconero, come ha sottolineato lui stesso: “Il mioalladavvero una storia meravigliosa da raccontare”. Nella lunga intervista alla Cbs, infatti,Delha ripercorso tutta la sua carriera.