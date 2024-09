Al via la 5 giorni del Perdono Fiera da record con 500 banchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Una storia lunga 410 anni. Una storia secolare quella deldi Terranuova, che partirà oggi pomeriggio con l’inaugurazione ufficiale. Alle 16 si aprirà il luna park in piazza Coralli e nella piazza dell’Autostazione. Sarà poi inaugurata la mostra fotografica in sala consiliare a cura del gruppo fotografico "Carpe Diem" mentre alle 20 i tre botti augurali daranno il via alla manifestazione. Dopo cena il tradizionale spettacolo di moda a cura della Commart. Gli ambulanti saranno 250, cui si sommano una cinquantina di espositori di "Valdarno Espone", la mostra mercato. Ma in totale, le attività presenti saranno circa 500. Un numero impressionante, che testimonia la portata dell’evento.