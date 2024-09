Torna l’incubo della Febbre del Nilo West Nile pensionato in Rianimazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Punto da una zanzara con il virusin Lomellina, undi 80 anni ora si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto didell’ospedale di Voghera. L’anziano, che abita a Mede, ha accusato i primi sintomi una settimana fa. Accusava mal di testa equando si è presentato al Pronto soccorso di Voghera. Dopo una visita, è stato deciso il suo ricovero nel reparto di Medicina interna dell’ospedale di Mede. Le sue condizioni però sono peggiorate e i medici lomellini se ne sono accorti immediatamente. I sintomi non passavano, quindi ilnon poteva accusare un’alterazione dovuta agli sbalzi di temperatura del cambio di stagione. Di conseguenza, l’anziano è stato trasferito all’ospedale di Voghera, dove prima è stato curato in Neurologia e poi in, reparto in cui si trova ricoverato in condizioni critiche.