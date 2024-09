Tony Effe nel nuovo dissing accuse pesanti a Fedez | anche un audio privato di Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 19 settembre 2024) Avrebbe dovuto pubblicarlo sabato, ma aprudevano così tanto le mani che ha premuto “pubblica” 48 ore prima. E a noi sta benissimo così. Ilsingolo in risposta aldisi intitola proprioed è una palese citazione a. “dice che mi adora“, canta, “Lei ti è rimasta accanto nella malattia e quando aveva bisogno, sei scappato via“. Unin cuiha messo in mezzopubblicando quello che sembrerebbe essere una nota vocale che gli aveva inviato tempo fa privatamente su WhatsApp. Nell’si sentedire: “In più ti dico questa cosa: lui da gennaio stava cercando un modo per comprarsi gli streaming. Quindi non so se c’è riuscito a fare questa cosa“.