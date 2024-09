Scaglioni e criteri | come si applicherà il nuovo Tax Credit al Cinema italiano

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 19 settembre 2024) Per le produzionitografiche italiane, sarà molto più difficile accedere alo d’imposta e ai fondi stanziati per le agevolazioni fiscali dallo Stato. Secondo quanto indicato dal decreto del Ministero della Cultura – basandosi sulle indicazioni della Direzione Generalee Audiovisivo del MiC -, iper richiedere ilTaxsono molto più restrittivi rispetto al recente passato. E parte della produzione che abbiamo visto negli ultimi anni, non avrà la possibilità di rispettare i rigidi paletti introdotti con la nuova normativa. LEGGI ANCHE >cambierà ilalla luce delTax? Sono cambiate anche alcune delle definizioni che sono alla base delle differenziazioni tra le varie opere prodotte.