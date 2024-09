Sarà con noi Grande Fratello annuncio bomba di Signorini in diretta | è la vip più chiacchierata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) Spettacolareintelevisiva da parte di Alfonso. Il conduttore del, a pochissimo dalla puntata del reality show, ha deciso di accettare l’invito di Myrta Merlino e ha rivelato qualcosa di molto importante. Infatti, in studio ciuno dei personaggi italiani più amati, che potrebbe anche provocare uno scossone positivo in termini di ascolti. Alfonsoha prima parlato da solo del, assieme alla padrona di casa di Pomeriggio Cinque, poi è stato supportato anche dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Quest’ultima ha avuto un botta e risposta a distanza con Stefania Orlando, dopo che l’opinionista di Myrta ha esclamato: “Lei ha un carattere più duro, gioca molto sul vittimismo. Io cerco sempre di essere accomodante e cercare sempre un confronto, in qualche maniera. E poi non amo essere vittima”.