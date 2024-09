Raf in ospedale | Operato per un piccolo problema alla faringe e laringe la sedazione non è ancora passata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dall’Raf tranquillizza i suoi fan con un video postato sul profilo Instagram della moglie Gabriella Labate: il cantautore si èper un: “Era un intervento che dovevo fare da tempo per migliorare anche le prestazioni del canto perché avevo un, in questa zona qui. Lanon è. Una tecnologia avanzata e poco invasiva. Tutto bene”. Insomma, parole che rassicurano e dette col sorriso. Raf si prepara a tornare in tour dal 15 novembre: “Ci vediamo nei principali club italiani per celebrare insieme i 40 anni di Self Control! Non vedo l’ora”, aveva detto il cantautore. Il suo amore con la moglie Gabriella Labate dura da 27 anni e qualche tempo fa al Corriere della Sera aveva spiegato: “Quando la conobbi () riconobbi subito il vero amore.