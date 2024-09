Peccioli va in scena ‘Garibaldi su una gamba’ in omaggio all’eroe dei due mondi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Pisa, 19 settembre 2024 - Una novità teatro dedicata a Garibaldi per il festival di cene e teatro Utopia del Buongusto, edizione 2024, XXVII Atto. A cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Sabato 21 settembre alle 21,30 all’Azienda agricola Floriddia, a(Pisa) in Via della Bonifica 171, Guascone Teatro presenta “Garibaldi su una gamba”. Di Manfredi Rutelli e di e con Andrea Kaemmerle. Alle 20 cena in luogo con i prodotti dell’azienda agricola. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Lo spettacolo - Giuseppe Garibaldi è l’uomo più famoso d’Italia, amato e ricordato da tutti come un eroe, Garibaldi è stato un uomo favoloso e veramente unico.