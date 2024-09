Nucleare | l’Impegno di triplicarlo entro il 2050 rischia di essere solo una promessa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’energiae tornata in auge con lo scoppio della guerra in Ucraina e con la necessità di limitare il cambiamento, ma l’ambizione dell’industria di triplicare questa energiailrimane per il momento una «». Lo rivela il rapporto annuale ‘World Nuclear Industry Report’ (WNISR), redatto da esperti della materia. «A parte un costante aumento della capacità installata in Asia, in particolare in Cina, ladell’energianon si e mai concretizzata», si legge nel preambolo del documento. Caduto in disgrazia dopo il disastro di Fukushima nel 2011, il– fonte di energia a basse emissioni di carbonio come l’eolico e il solare – sta vivendo una rinascita di interesse, spinta dall’imperativo climatico e dalla necessita di una maggiore sicurezza energetica .