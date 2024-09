Muore super manager nello schianto sull’A15

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Uno scontro violentissimo, tanto da spezzare l’auto in due, è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15,30 in autostrada A15 direzione Parma, subito dopo il casello autostradale di Pontremoli, direzione nord, a pochi chilometri di Berceto. A perdere la vita è Emilio Petrone, 61 anni,, ex amministratore delegato di Sisal, ora della Pagani. L’impatto è stato tremendo: sulla ricostruzione dell’incidente stradale sta ancora indagando la polizia, arrivata dopo pochi minuti dall’impatto. Da quello inizialmente raccolto dagli investigatori, pare che ilsia andato a urtare contro il guardrail, e che non siano state coinvolte altre auto nel sinistro fatale. Subito dopo la tragedia la salma è stata portata all’ospedale di Pontremoli, in attesa della famiglia. Il traffico è andato completamente in tilt per un’ora.