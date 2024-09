Motta lavora su un aspetto per sorprendere Conte spunta un nuovo indizio | i dettagli sul report

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 19 settembre 2024) In casa Juventus si continua are per arrivare pronti al prossimo impegno contro il Napoli. Di seguito le ultime sull’allenamento dei bianconeri. Sabato è l’ora del grande giorno Juventus e Napoli si daranno battaglia all’Allianz Stadium in una sfida che sarà tutt’altro che banale. Il cammino delle due compagini è stato fin qui molto importante, motivo per il quale c’è solo un punto di distanza. La stagione però è appena iniziata, anche se il big match può valere già tanto. Si tratterà, infatti, di un esame sia per Antonioche per Thiago. I due siedono rispettivamente da poco sulle due panchine, ma il lavoro svolto è già stato molto importante. I due tecnici, stanno provando in tutti i modi a dare una propria identità alla squadra. Antonioha già reso il Napoli “combattivo” e l’ha fatto solo in poche settimane.