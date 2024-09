MotoGP GP Emilia Romagna Marquez | Fischi? Tifare per un pilota non ti autorizza a insultarne un altro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Dopo l’Austria ho fatto uno step in avanti. Ho raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero prefissato a inizio anno. Mantenere questo livello sino a fine stagione sarà un ottimo modo per prepararmi al 2025?. Sono queste le parole di Marcdel team Gresini, nel corso della conferenza stampa del Gran Premio dell’, in scena a Misano. “Sarà importante capire sin dalle libere le condizioni del tracciato. Fa più freddo rispetto a due settimane fa e le variabili sono cambiate. Tutti i piloti saranno più competitivi, pertanto un qualsiasi piccolo errore può trasformarsi un grande problema. La perfezione non esiste, ma sono felice del mio livello e del feeling che ho trovato. Ci sono ancora dei punti deboli sui quali devo lavorare. Sicuramente ora capisco bene di cosa ho bisogno: anche la squadra ora riesce ad aiutarmi meglio”.