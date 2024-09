M S Severino due auto nell’area pedonale del Corso Diaz | multe per danni alla pavimentazione

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 19 settembre 2024) Le telecamere di videosorveglianza urbana hanno fatto il loro lavoro: registrare il transito off-limits di due vetture lungo uno dei tratti ormai pedonali die consentirePolizia Municipale di risalire, attraverso i numeri di targa, ai conducenti. Entrambi sono stati sanzionati per violazione al codice della strada; in aggiunta, uno dei due, dovrà risarcire il Comune per icagionatia seguito del suo passaggio, ripreso sempre dall’occhio elettronico. Gli episodi sono accaduti in due momenti diversi tra la giornata di ieri ed oggi e non hanno provocato fortunatamente nessuna conseguenza per i pedoni che si trovavano in quel momento nelle immediate vicinanze. I conducenti delle due vetture, una Fiat Punto ed una Panda, una volta identificati, sono risultati essere cittadini non residenti a Mercato S.