Lo strano intervento a piedi giunti di Caselli sui magistrati che giudicano Salvini

(Di giovedì 19 settembre 2024) In una intervista a caldo dopo la richiesta di sei annidi carcere a Matteoper il presunto sequestro di migranti, cinque anni fa, sulla nave Open Arms e la solidarietà espressa all'imputato dalla premier Giorgia Meloni, del cui governo il leader leghista è vice presidente del Consiglio e ministro questa volta delle Infrastrutture, anziché dell'Interno come nell'esecutivo di allora, Giancarlosi è richiamato, in una intervista al Fatto Quotidiano, al compianto e sicuramente autorevolissimo Alessandro Galante Garrone. Che disse: «In certe situazioni non basta per un giudice essere intellettualmente onesto e professionalmente preparato: per poter ricercare e affermare la verità bisogna anche essere combattivi e coraggiosi».