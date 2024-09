L’I A scolpisce un Robot primitivo | l’opera in mostra a Verona

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 19 settembre 2024) Metti un artista con una visione a 360° dell’arte, che parte dalla musica e arriva alla scultura; e metti che in questo processo si avvale della precisione chirurgica dell’intelligenza artificiale per tornare ad un’epoca antica di 3000 anni fa: parliamo delideato da Marcondiro, che sarà esposto al Palaexpo didal 24 al 27 settembre 2024, in occasione di Marmomac 2024, la più importante fiera internazionale dedicata al marmo.di Marcondiro è una straordinaria fusione di innovazione e tradizione antica, ispirata ai Giganti di Mont’e Prama di Cabras, le celebri statue risalenti alla civiltà nuragica, rinvenute per puro caso nel 1974 nel Sinis di Cabras.